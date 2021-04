Brennende Autos in Friedrichsfelde: Brandstiftung vermutet

In Berlin-Friedrichsfelde sind in der Nacht zu Freitag zwei Autos vollständig ausgebrannt. Das Feuer in der Mellenseestraße habe auf ein drittes Auto übergegriffen und dieses beschädigt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Dabei sei niemand verletzt worden. Die Polizei habe die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

In Berlin werden immer wieder Fahrzeuge in Brand gesetzt. Erst am vergangenen Sonntag brannten drei Fahrzeuge in Berlin-Mitte und Neukölln. Auch hier vermutete die Polizei Brandstiftung.

