Feuer in unterirdischem Technikraum am Olympiastadion

Am Rande des Berliner Olympiastadions hat es am Donnerstag in einem unterirdischen Technikbereich gebrannt. Das Feuer sei am Morgen ausgebrochen und nach der Alarmierung um 9.17 Uhr zügig gelöscht worden, teilte die Feuerwehr mit. Derzeit werde auf Spezialgeräte gewartet, mit denen der Rauch aus dem Bereich abgesaugt werden kann. Zur Brandursache lagen zunächst noch keine Erkenntnisse vor. Die Brandursachenermittler der Polizei nähmen ihre Arbeit auf, sobald der Bereich entraucht und freigegeben ist.

