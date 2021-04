Imkerkurse an der Freien Universität jetzt digital

Trotz der Corona-Pandemie können angehende und erfahrene Imker Kurse an der Freien Universität Berlin belegen. «In diesem Jahr bieten wir erstmals Online-Kurse an», sagte FU-Imkermeister Benedikt Polaczek der Deutschen Presse-Agentur. Bereits zum ersten Kurs in diesem Jahr hätten sich 326 Teilnehmer angemeldet. «Im gesamten Jahr könnten es etwa 1800 werden», schätzt Polaczek.

Die Reichweite der Kurse habe sich durch das Internet deutlich vergrößert, so Polaczek. Selbst aus Luxemburg seien Teilnehmer dabei. Im vergangenen Jahr seien die Präsenzkurse wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. 2019 zählte Poloczek 790 Teilnehmer in fünf Kursen. In diesem Jahr seien sechs Veranstaltungen geplant.