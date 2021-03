Berliner Hochzeit bei Großfamilien? 150 Polizisten vor Ort

150 Einsatzkräfte hätten am Dienstag über mehrere Stunden die geplanten Feierlichkeiten beobachtet und begleitet, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet. Polizisten seien an Adressen in Neukölln, Buckow und Mariendorf gewesen, so die Sprecherin. Letztlich habe die große Feier an diesen drei Orten nicht stattgefunden, hieß es. Befürchtet worden war offensichtlich eine große Party mit Verstößen gegen die Corona-Regeln. Ob die Feier tatsächlich ausfiel, könne man aber nicht sagen, hieß es bei der Polizei.