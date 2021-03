Elektroautos im Osten weniger stark gefragt

Autokäufer in weiten Teilen Ostdeutschlands entscheiden sich vergleichsweise selten für ein Elektroauto. Zwar sind die Zulassungszahlen für alternative Antriebe 2020 flächendeckend gestiegen. Kunden im Osten sind klassischen Verbrennern aber noch relativ treu, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht.

In Sachsen-Anhalt hatten 8,8 Prozent der im vergangenen Jahr neu zugelassenen Pkw entweder ausschließlich einen Batterieantrieb oder zusätzlich zum Verbrenner einen Elektromotor mit Stecker. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 9,3 Prozent, in Thüringen und Sachsen 9,8 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt lag bei 13,5 Prozent.