Bundesverwaltungsgericht: Zwei Berliner Juristinnen

Zwei Berliner Richterinnen werden künftig an Deutschlands höchstem Verwaltungsgericht Recht sprechen. Der Bundesrichterwahlausschuss habe Stephanie Gamp und Gabriela Bähr gewählt, teilte die Senatsverwaltung für Justiz am Freitag mit.

Bähr war laut Mitteilung zunächst Richterin am Verwaltungsgericht Berlin, 2009 wurde sie zur Richterin am Kammergericht ernannt. Zuletzt war sie Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht.

Gamp wurde zunächst zur Richterin am Verwaltungsgericht ernannt. Nach einer Abordnung an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wurde sie zur Vorsitzenden Richterin am Berliner Verwaltungsgericht ernannt. Zuletzt war sie in die Justizverwaltung abgeordnet worden.