Berliner Panda Pit in der Charité untersucht: Gutes Ergebnis

Experten der Berliner Charité haben einen ungewöhnlichen Patienten untersucht: Zoo-Panda Pit (1). Der Bär hatte vor Kurzem Krampfanfälle.

Experten aus der Human- und Tiermedizin schlossen einige Ursachen aus. Am Dienstag (23. März 2021) wurde Pit dann in der Klinik mit einem MRT-Gerät untersucht, das üblicherweise der Schlaganfallforschung dient. «Glücklicherweise konnten keine Anzeichen für eine Erkrankung gefunden werden», erklärte der Radiologe Jochen Fiebach am Freitag in einer Mitteilung des Berliner Zoos.