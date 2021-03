Zier- und Trinkbrunnen werden aus Winterschlaf geholt

Nach mehrmonatiger Winterpause werden in Berlin die Zierbrunnen wieder aufgedreht.

Im Brunnen «Der goldene Hirsch» im Rudolph-Wilde-Park in Schöneberg sollte das Wasser ab Freitag (26. März 2021) um 11.00 Uhr wieder sprudeln, wie die Berliner Wasserbetriebe mitteilten.

25 Brunnen bleiben trocken

Bis zum 23. April 2021 sollen 142 Zierbrunnen, Tiefenbrunnen, Planschen, Fontänen, Wasserfälle und Bachläufe in Berlin in die Saison starten. Die Wasserbetriebe betreuen nach eigenen Angaben insgesamt 167 Brunnen in acht Bezirken. Bei 25 bestehe größerer Reperatur- und Investitionsbedarf, der durch die Bezirke als Eigentümer der Brunnen erledigt werde, sagte Sprecher Stephan Natz. Sie blieben deshalb vorerst trocken.