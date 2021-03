Corona-Inzidenzwert steigt weiter: 1006 Neuinfektionen

In Berlin steigt die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen weiter deutlich.

Innerhalb einer Woche gab es pro 100 000 Einwohner 125,3 gemeldete Ansteckungen, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag (24. März 2021) im jüngsten Lagebericht festhielt. Am Vortag lag der Wert noch bei 118,2. Seit Beginn der Pandemie wurden in Berlin insgesamt 142 007 Infektionen registriert. Das waren 1006 mehr als am Vortag.