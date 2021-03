Osterruhe-Regelung gekippt - Müller befürwortet Korrektur

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Rücknahme der Osterruhe-Regelung zur Pandemie-Bekämpfung befürwortet. Es sei ein Fehler gewesen, sich nicht rechtzeitig damit auseinanderzusetzen, was diese Entscheidung an Einschnitten für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten könne, sagte Müller am Mittwoch via Youtube. «Insofern ist es richtig, auch so eine Entscheidung, wenn sie auf Widerstand stößt, zu korrigieren.» Berlins Regierungschef betonte zugleich, die Bundesregierung und die Länderchefs hätten gemeinsam diesen Beschluss gefasst, aber «offensichtlich nicht alle Folgen bedacht».

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kippte am Mittwoch die umstrittene Osterruhe-Regelung überraschend wieder und entschuldigte sich bei den Bürgern.

Müller appellierte in seiner Stellungnahme an die Bevölkerung, private Kontakte weiter auf ein Minimum zu reduzieren. Auch über die bevorstehende Osterzeit sei es wichtig, sich bewusst zu machen, dass sich das Land nach wie vor in einer Krise befinde. Er sprach von einem «nach wie vor dramatischen Infektionsgeschehen». Der Regierende Bürgermeister gibt am Donnerstag (10.00 Uhr) im Abgeordnetenhaus eine Regierungserklärung zur Corona-Krise ab.

Bund und Länder hatten in der Nacht zu Dienstag unter anderem einen verschärften Oster-Lockdown vom 1. bis 5. April beschlossen, um das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben stark herunterzufahren. Der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten dafür zu Ruhetagen erklärt werden. Daran war aber massive Kritik laut geworden, es gab zudem große Verwirrung um die praktische Umsetzung.