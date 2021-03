Müller verteidigt Ruhetage zu Ostern

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Pläne verteidigt, das öffentliche Leben über Ostern weitgehend runterzufahren.

Zu Karfreitag und den Osterfeiertagen kämen nur noch zwei Tage hinzu, so dass es fünf Tage am Stück gebe, an denen das öffentliche Leben weitestgehend ruhen soll. Einige Details dazu seien noch offen, räumte Müller ein. «Wie man das konkret formuliert, als Feiertag oder Ruhetag, da müssen wir noch abwarten, was wir innerhalb der nächsten zwei Tage von der Bundesebene hören.» Es solle zwar möglich sein, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Darüber hinaus plädierte Müller aber für konsequente Einschränkungen: «Es kam heute gleich die Frage: Kann Gründonnerstag denn der Optiker nicht doch aufmachen? Es ist ganz einfach: Hat der Optiker Karfreitag auf? Nee», so der Regierende Bürgermeister.

«Diese fünf Tage sind für viele noch einmal ein Einschnitt»

Und es müsse auch nicht jeder Pralinenladen in der Zeit aufhaben. «Ich weiß, jetzt werden wieder einige schreien, die das hören und sagen «Uns geht's doch ohnehin schon schlecht, da machen wir gerade Umsatz»», sagte Müller. «Ich weiß, aber wir sind im Rahmen einer Krise immer noch. Und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, was ist zwingend nötig, und was ist in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, an Einschränkungen tragbar, um nicht noch schlimmere Entwicklungen zu haben.» Diese fünf Tage seien für viele noch einmal ein Einschnitt. «Aber in Anbetracht der Situation, in der wir sind, und in dem Abwägungsprozess, was ansonsten für Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen, ist es ein sehr guter und tragbarer Weg.»