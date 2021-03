Müller sieht Unternehmen bei Teststrategie in der Pflicht

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht bei der Teststrategie gegen Corona auch die Unternehmen in der Pflicht. Viele Firmen machten hier ihren Beschäftigten schon Angebote. «Aber es können und müssen deutlich mehr werden», sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen nach den Beratungen der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Die Einschätzung der Wissenschaft sei hier eindeutig. «Es gibt großes Infektionsgeschehen an den Punkten, wo sich Menschen sicher glauben.» Das sei in der Familie der Fall, aber auch in Unternehmen am Arbeitsplatz.