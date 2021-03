Kalayci: Niedergelassene Ärzte müssen mitimpfen

«Wir haben in Berlin ein Modellprojekt mit 137 Praxen. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich möchte, dass alle Arztpraxen impfen können», sagte die SPD-Politikerin am Freitag (19. März 2021) beim Besuch des Impfzentrums in Tegel , in dem seit dem Vormittag wieder Astrazeneca-Impfstoff im Einsatz ist. «Ab April ist mein großer Wunsch, dass wir auch das Impfen bei den niedergelassenen Ärzten durchführen können», sagte Kalayci.