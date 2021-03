Sieben-Tage-Inzidenz von 97,6: 629 neue Corona-Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin steht mit 97,6 knapp vor dem Grenzwert der 100-Marke.

Der Inzidenz-Wert besagt, dass in den vergangenen sieben Tagen bei rund 98 von 100 000 Menschen eine Corona-Infektion entdeckt wurde. Bei einem Wert von 100 könnten seit Kurzem geltende Lockerungen bald wieder in Frage stehen - im Zuge der von Bund und Ländern vereinbarten Notbremse.

Elf weitere Todesfälle

Mit 629 neu gemeldeten Fällen ist die Zahl der Infektionen in Berlin auf 137 038 gestiegen. 127 871 dieser Menschen gelten inzwischen als genesen, wie die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag (18. März 2021) in ihrem täglichen Lagebericht festhielt. Elf weitere Menschen sind gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 2967.