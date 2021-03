Corona-Ampel zweimal rot: 630 neue Fälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin weiter gestiegen und hat den Wert von 94,8 erreicht. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsverwaltung für Gesundheit vom Mittwoch (17. März 2021) hervor.

In der vergangenen Woche lag der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz zum Teil noch unter 60. Am Dienstag lag der Wert bei 91,3 Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Damit nähert sich Berlin dem kritischen Wert von 100. Seit Kurzem geltende Lockerungen könnten damit bald wieder in Frage stehen. Bund und Länder hatten am 3. März eine Art Notbremse vereinbart, wenn die Inzidenz in einem Bundesland oder einer Region an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 100 übersteigt.