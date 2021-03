Keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen soll es in Berlin vorerst nicht geben.

Darauf hat sich der Senat vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie bei seiner Sitzung am Dienstag (16. März 2021) verständigt. Es sei eine schwierige Situation, sagte der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD).

Keine Lockerungen für Gastronomie und Einzelhandel

Der Senat habe entschieden, an dem festzuhalten, was bisher schon möglich sei, «aber dass wir uns weitere Dinge nicht zutrauen können». Weder für die Gastronomie noch für den Einzelhandel sind damit weitere Öffnungen geplant. Die bisherigen Regelungen zum Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung seien nicht das, was man mit Flanieren und Shopping-Erlebnis verbinde. «Aber es geht», sagte Müller. «Ich bitte um Verständnis, dass es nicht mehr geben kann.»