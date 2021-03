Autobrand in Adlershof: Polizei ermittelt

In Adlershof hat in der Nacht zu Dienstag (16. März 2021) ein Auto gebrannt. Gegen Mitternacht habe ein Passant den Brand bemerkt und die Feuerwehr verständigt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

© dpa

Verletzt wurde niemand. Das Brandkommissariat ermittle in alle Richtungen, hieß es. In Berlin kommt es immer wieder zu Autobränden. Erst in der Nacht zu Montag brannte ein Auto in Friedrichshain. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

