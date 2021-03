Verwaltungsgericht: GEW sieht Schulentscheidung skeptisch

Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht den Ausschluss einzelner Klassenstufen vom Wechselunterricht für rechtswidrig erklärte, befürchtet die Berliner Bildungsgewerkschaft GEW ein steigendes Infektionsrisiko an Schulen.

«Ich finde diese Entscheidung sehr beunruhigend, weil die Inzidenz auch unter Jugendlichen steigt und die Pädagoginnen wenig geschützt sind», sagte der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann am Donnerstag (11. März 2021) der Deutschen Presse-Agentur. Er sei skeptisch bei der Perspektive, dass die 7. bis 9. Klassen zurückkommen könnten. «Momentan ist es noch so ruhig an den Schulen, weil noch so wenige Schülerinnen und Schüler da sind.»