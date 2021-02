Impfzentrum Tegel ist noch weit von der Auslastung entfernt

Nach Angaben der der Gesundheitsverwaltung hat Berlin bisher 64 800 Astrazeneca-Dosen erhalten. «Davon sind 38 600 durch Lieferungen an Krankenhäuser und Terminbuchungen disponiert.» In den Kliniken hat es laut Gesundheitsverwaltung bisher rund 7300 Impfungen mit Astrazeneca gegeben. Deutschlands Kassenärzte haben gemahnt, Impfstoffe nicht ungenutzt liegenzulassen. Es gebe einen «Impfstau» in den Impfzentren der Länder, kritisierte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am Mittwoch in Berlin.