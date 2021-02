Initiative: Sport und Kultur wollen Zuschauer zurückholen

Mit einem modularen Konzept wollen Wissenschaft, Sport und Kultur wieder mehr Zuschauer in ihre Spielstätten holen - bis hin zu Vollbesetzung.

«Wir wollen der Politik einen Weg aufzeigen, wie es zurück gehen könnte», sagte der Berliner Gesundheitsökonom Florian Kainzinger am 22. Februar 2021 in Berlin während der Präsentation des von gut 40 Sport- und Kultureinrichtungen getragenen Konzeptes, an dem 20 Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen mitgewirkt haben.