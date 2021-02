Berliner Schülervertreter begrüßen Öffnung der Grundschulen

Die Berliner Schülervertreter haben die Öffnung der Grundschulen für die ersten bis dritten Klassen in Berlin begrüßt. Den Schülern würden dadurch soziale Kontakte ermöglicht, teilte der Landesschülerausschuss am Montag (22. Februar 2021) mit.

Präsenzunterricht für Abschlussjahrgänge und 1. bis 3. Klasse

Für die Schulen in Berlin hat am Montagmorgen nach gut zwei Monaten coronabedingten Heimunterrichts die schrittweise Öffnung begonnen. Zunächst werden neben den Abschlussjahrgängen nur die Kinder der 1. bis 3. Klasse teilweise wieder in der Schule unterrichtet. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Die Corona-Fallzahlen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sind zuletzt in Berlin wieder leicht gestiegen, laut Lagebericht vom Sonntag auf 56,5.