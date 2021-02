Pop stellt weitere Hilfen für Kleinstunternehmer in Aussicht

In der Corona-Krise vermisst die Berliner Wirtschaft weiterhin «konkrete Pläne für den geordneten Wiedereinstieg» für von Schließungen betroffene Branchen.

«Das Vertrösten auf den 7. März ist noch keine Perspektive», kritisierte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Berlin, Beatrice Kramm, am Donnerstag (11. Februar 2021). Bis zu diesem Datum hatten Bund und Länder am Vortag die geltenden Einschränkungen weitgehend verlängert. Als Voraussetzung für Lockerungen legten die Regierungsvertreter zudem einen Inzidenzwert von 35 fest. Der Wert beschreibt die Zahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner.

Je niedriger die Inzidenzzahl, umso besser lassen sich einzelne Kontakte nachverfolgen, weil die Gesundheitsämter dann weniger ausgelastet sind. Die FDP-Fraktion zeigte für das neu ausgegebene Ziel von 35 bei der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstag indes kein Verständnis. Monatelang sei ein Inzidenzwert von 50 als Ziel ausgegeben worden, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja. «Und dann sind wir kurz davor und verändern genau die Parameter. Das verspielt am Ende Vertrauen.»

Pop stellt weitere Hilfe für Soloselbstständige und Kleinstunternehmer in Aussicht

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) stellte indes am Donnerstag weitere Landesprogramme in Aussicht. «Da werden wir uns auf die Gruppen konzentrieren, die in Berlin auch wichtig sind: Auf Soloselbstständige, auf Kleinstunternehmen», sagte Pop am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Rund 150 Millionen Euro will die Senatorin dafür aufwenden. Das Geld stammt demnach aus den 500 Millionen Euro, die der Senat jüngst für Wirtschaftshilfen bewilligt hat. Diese «Neustarthilfe Berlin» ist laut Angaben der Senatsverwaltung als Zuschussprogramm für Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern gedacht, um vor allem in der Zeit nach dem Lockdown wieder schnell hochfahren zu können.