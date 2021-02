Brand in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner in Bussen

Wegen eines Brandes in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft sind rund 128 Bewohner vorübergehend in Bussen untergebracht worden. Zum Schutz vor der Kälte würden die Menschen dort unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz betreut, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend. Drei Menschen mussten wegen Einwirkung von Rauchgas behandelt werden, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa

In dem Gebäude, dem früheren Rathaus von Friedenau am Breslauer Platz/Niedstraße, brannten laut dem Feuerwehrsprecher Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer. Der Brand war demnach am Abend bereits gelöscht, lediglich Nachlöscharbeiten dauerten noch an. Andere Räume waren nicht vom Feuer betroffen. Rauch, der sich teils im Haus verteilt hatte, sollte noch abziehen.

Unklar blieb zunächst, ob und wann die Bewohner in das Gebäude zurückkehren können. Vor Ort waren viele von ihnen in Decken gehüllt und saßen mit Mund-Nase-Schutz in zwei BVG-Bussen. Der Breslauer Platz war gesäumt von zahlreichen Feuerwehrautos und Rettungswagen. Die Feuerwehr sprach von 80 Kräften im Einsatz.