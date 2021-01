Lederer schließt falsche Angaben in U-Ausschuss nicht aus

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) schließt nicht aus, dass er im Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur Stasi-Opfer-Gedenkstätte Hohenschönhausen falsche oder unvollständige Angaben gemacht hat. «Ich habe vor dem Untersuchungsausschuss nach besten Wissen und Gewissen das gesagt, woran ich mich erinnere. Und ich habe dem nichts hinzuzufügen», sagte Lederer am Donnerstag im Landesparlament.

«Es ist grundsätzlich so, und zwar bei allen Menschen, dass das Erinnern an Dinge, die in der Vergangenheit liegen, sich als falsch herausstellen kann», fügte er hinzu. «Das kann jedem und jeder passieren. Die menschliche Erinnerung ist die menschliche Erinnerung.»