Missbilligungsantrag gegen Innensenator Geisel gescheitert

Die AfD ist im Berliner Abgeordnetenhaus mit einem Missbilligungsantrag gegen Innensenator Andreas Geisel (SPD) gescheitert. Für den Antrag stimmten am Donnerstag im Landesparlament nur die AfD selbst und zwei fraktionslose Abgeordnete. Die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen wiesen das Ansinnen geschlossen zurück, CDU und FDP enthielten sich.

Der Bericht war aus dem Landes-Verfassungsschutz offenbar an die Partei durchgestochen worden. In der vergangenen Woche lancierte ihn dann die AfD an die Öffentlichkeit und erklärte, Geisel seien die Inhalte politisch nicht genehm, deshalb wolle er ihn umschreiben lassen. Die Senatsinnenverwaltung wies das zurück und erklärte, es handele sich um den Entwurf für einen Zwischenbericht mit methodischen Mängeln und somit um einen «laufenden, ergebnisoffenen Vorgang».