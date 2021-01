Kalayci sieht bei Corona noch keinen Grund zur Entwarnung

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat angesichts zuletzt sinkender Corona-Infektionszahlen vor verfrühtem Optimismus gewarnt.

Das Infektionsniveau insgesamt sei nach wie vor viel zu hoch, sagte die SPD-Politikerin am 26. Januar 2021 nach der Senatssitzung. «Auch die Tatsache, dass Virusmutanten auch in Berlin entdeckt worden sind, zeigt, dass die Lage sehr ernst ist.» Über die Mutation und womöglich höhere Ansteckungsgefahren wisse man noch zu wenig. Es sei also «keine Entwarnung da», so Kalayci.