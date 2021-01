Schauspielerin Karoline Herfurth für konsequenteren Lockdown

Die Schauspielerin Karoline Herfurth («Fack ju Göhte») wünscht sich mehr Konsequenz im Corona-Lockdown. «Ich kann nicht verstehen, warum Kinder und Kultur in Isolation verbringen, während es Betrieben nur angeraten wird, den Lockdown ebenso konsequent zu leben», schrieb die 36-Jährige am Samstagabend auf ihrem Facebook-Account. «Diese Pandemie und ihre Folgen können wir nur gemeinsam schaffen - und Regeln müssen für alle gelten.»

Die Schauspielerin beteiligte sich an der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeregten Aktion #lichtfenster. «Ich stelle ein Licht in mein Fenster als Zeichen der Solidarität und zum Gedenken an geliebte Verstorbene.» Die sei «ein kleiner Gruß in den Himmel, an meine geliebte Oma».