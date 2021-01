Deutschrapper Capital Bra bringt Halal-Pizza auf den Markt

Der Berliner Deutschrapper Capital Bra hat zwei weitere Sorten seiner «Gangstarella»-Pizza auf den Markt gebracht. Das teilte sein Label Universal Music am Donnerstag in Berlin mit. Gemeinsam mit der Freiberger Convenience Food Group habe der Rapper die Sorten «Thunfisch» und «Sucuk» - und damit auf Wunsch seiner Fans eine Halal-zertifizierte, also nach islamischem Glauben erlaubte «Sucuk»-Tiefkühlpizza - entwickelt. Das Ziel des Rappers, der mit dem bürgerlichen Namen Wladislaw Balowazki heißt, sei es, den Mainstream weiter für Halal-Produkte zu öffnen.

© dpa

