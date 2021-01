Berliner GEW fordert Abitur notfalls auch ohne Prüfungen

Die Bildungsgewerkschaft GEW in Berlin hat sich dafür ausgesprochen, dass das Abitur in diesem Schuljahr notfalls auch ohne Prüfungen abgelegt werden kann.

Thema Abiturprüfungen wird derzeit mit Brandenburg abgestimmt

Die Kultusminister der Länder vereinbarten bei einer Schaltkonferenz am Donnerstag, dass auch die in diesem Corona-Schuljahr erworbenen Abschlüsse «denen früherer und späterer Jahrgänge gleichwertig sind und gegenseitig anerkannt werden». In dem gemeinsamen Beschluss wird bekräftigt, dass die Abiturprüfungen stattfinden sollen. Ein Sprecher der Berliner Bildungsverwaltung sagte am Donnerstag, das Thema Abiturprüfungen werde derzeit unter anderem noch mit Brandenburg abgestimmt. Schon im vergangenen Jahr hatte es über die Frage, ob die Abitur- und andere Prüfungen in den Schulen angesichts der Corona-Krise wie geplant stattfinden sollten, in Berlin eine lange Diskussion gegeben.