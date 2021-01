Berliner Senat berät über Lockdown-Verlängerung

Der Berliner Senat berät heute (Pk ab 17.00 Uhr) über sein weiteres Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dabei geht es in erster Linie um die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar, auf die sich Bund und Länder am Dienstagabend bei einer Schalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verständigt hatten. Erwartet wird, dass der Senat das nun rechtlich umsetzt. Dazu muss die Infektionsschutzverordnung des Landes aktualisiert werden.

«Wenn dieses Virus möglicherweise doppelt so ansteckend ist, wie das, was wir bisher erlebt haben (...), wenn es aggressiver ist, dann bedeutet das für uns eben auch, dass wir unsere Bemühungen verdoppeln müssen im Kampf gegen dieses Virus.» Das bedeute also halb so viele Fahrten in Bus oder Bahn, halb so viele Kontakte im Büro, halb so viele Begegnungen, halb so viele Einkäufe, halb so viele Aktivitäten, so Müller. Diese Logik sei simpel, «aber in der Umsetzung trotzdem anstrengend und bedrückend».