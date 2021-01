Müller dringt auf mehr Verlässlichkeit bei Impfstoffen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller dringt auf mehr Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit bei den Lieferungen von Corona-Impfstoffen.

«Das Entscheidende gerade in den erste Wochen ist die Verlässlichkeit», sagte der SPD-Politiker am Dienstag (19. Januar 2021) nach Bund-Länder-Beratungen in Berlin. Auf den Lieferterminen baue das System der Einladungen in die Impfzentren auf. Nur bei pünktlicher Lieferung sei sichergestellt, dass die unterschiedlichen Altersgruppen dort geimpft werden könnten.