Restaurierung von vormals gestohlenen Gemälden im Zeitplan

Nach ihrem spektakulären Diebstahl aus den Sammlungen von Schloss Friedenstein zu DDR-Zeiten sind vor etwa einem Jahr fünf bedeutende Gemälde nach Gotha zurückgekehrt. Inzwischen haben die Restaurierungsarbeiten an den historischen Bildern begonnen. «Bei allen ist schon viel passiert», sagte der Direktor Wissenschaft und Sammlung der Stiftung Schloss Friedenstein, Timo Trümper, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Bilder sollten alle im April fertig sein.

Eine besondere Herausforderung sei etwa die «Heilige Katharina» von Hans Holbein dem Älteren (1465 – um 1524). Das Frauenbildnis auf einer Ahorntafel stammt wohl aus dem Jahr 1510 und ist somit das älteste Gemälde unter den Rückkehrern. «Es ist sehr fein gemalt, man sieht einzelne Haare», erklärte Trümper. Das mache etwa die Reinigung sehr aufwendig. «Obwohl es das kleinste Bild ist, wird es mit am meisten Zeit kosten.» Auch sei bei dem Holbein noch nicht jede Entscheidung in Bezug auf das Vorgehen bei der Restaurierung gefallen. Zusätzliche Untersuchungen sollen einen Querschliff von Malschichten liefern, um etwa zu erkennen, ob es sich noch um den originalen Hintergrund handelt.

«Gerade bei Ferdinand Bol gibt es berechtigte Zweifel, die mit der Datierung zusammenhängen», berichtete Trümper. Bislang wurde das «Bildnis eines alten Mannes» unter Vorbehalt dem Rembrandt-Schüler Bol (1616-1680) zugeordnet. In der ab 24. Oktober geplanten Ausstellung zu den Bildern werde an dem Gemälde womöglich aber ein anderer Name stehen, so Trümper. Gleichzeitig betonte er: «Alle Bilder bleiben sehr prachtvolle und gute Werke - egal ob Rembrandt daneben steht oder nicht.»