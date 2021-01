Füchse-Handballer Drux will mit WM zu einem Stück Normalität

Kapitän Paul Drux vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin sieht in der Handball-WM in Ägypten auch eine Ablenkung von der anhaltenden Corona-Krise. «Wenn wir den Menschen zu einem Stück Normalität verhelfen, haben wir schon gewonnen», sagte Drux in einem Interview der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Wie die Nationalmannschaft bei der WM abschneide, sei momentan schwer einzuschätzen für ihn: «Ich habe keine Ahnung, welches Team wie in Form ist.»

Ob das Turnier zum jetzigen Zeitpunkt sein müsse, habe sich der 25-Jährige aus Gummersbach auch gefragt. «Wahrscheinlich ist Handballspielen in der WM-Blase sogar sicherer als in der Bundesliga», mutmaßte Drux. Angst sich anzustecken, habe der Nationalspieler nicht. «Ich vertraue da dem Weltverband», sagte der Rückraumakteur des Hauptstadt-Clubs.

Beginn der WM ist am 13. Januar. Zwei Tage später bestreitet die deutsche Auswahl ihr erstes Spiel gegen Uruguay. Gespielt wird in Kairo, New Kapital, Alexandria und Gizeh.

