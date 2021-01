Berliner zum Zählen von Wintervögeln aufgerufen

Zur Untersuchung des Wintervogel-Vorkommens in Deutschland sind wieder Beobachtungen von Naturliebhabern gefragt.

Eine Vogelzählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) geht von Freitag bis Sonntag (08. bis 10. Januar 2021) in die elfte Runde, wie die Organisation ankündigte. Wer an der «Stunde der Wintervögel» teilnehmen möchte, soll in dem Zeitraum eine Stunde lang im Auge behalten, welche Vögel sich in welcher Anzahl an einem Ort wie Balkon, Garten oder Park zeigen.