Drei Lotto-Millionäre in Berlin in 2020

Drei Berliner Lottospieler sind im vergangenen Jahr Millionär geworden. Ein Glückspilz aus Charlottenburg-Wilmersdorf gewann im Februar mehr als 2,7 Millionen Euro, wie aus einer Bilanz der Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB) hervorging, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ein Spieler aus Friedrichshain-Kreuzberg gewann über 1,2 Millionen Euro im September. Der Millionär von der Nikolaus-Sonderauslosung im Dezember aus Hohenschönhausen (Gewinn: eine Million Euro) wird noch immer gesucht. Lotto Berlin rief dazu auf, noch einmal an den Kühlschrank oder ins Portemonnaie zu schauen.

Bundesweit zählten die Lottogesellschaften 2020 145 Millionengewinne - 20 mehr als 2019. Die meisten flossen ins bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (31), gefolgt von Baden-Württemberg (29) und Bayern (17). Keine Millionengewinne gab es in Bremen, einen in Mecklenburg-Vorpommern und zwei in Hamburg. 1094 Mal wurden 2020 in Deutschland Lottogewinne von 100 000 Euro und mehr an Glückspilze überwiesen. Das waren 121 mehr als im Vorjahr.