Jedes dritte Intensivbett mit Covid-19-Patienten belegt

Auf den Intensivstationen der Berliner Krankenhäuser behandeln Ärzte und Pfleger nach jüngsten Angaben 430 Covid-19-Erkrankte. Damit ist weiterhin gut jedes dritte Intensivbett mit Corona-Patienten belegt, wie aus dem täglichen Lagebericht des Senats vom Samstag hervorgeht. Kliniken müssen deshalb planbare Eingriffe verschieben. Die Charité hatte schon vor Weihnachten auf ein reines Notfallprogramm umgestellt.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Berlin 1285 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Bis Samstag meldeten die Berliner Gesundheitsämter insgesamt 98 109 Infektionen mit dem Coronavirus, das waren 460 mehr als am Freitag. 79 050 Betroffene gelten als genesen.