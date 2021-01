Stadtreinigung muss weniger Silvestermüll einsammeln

Das wegen der Corona-Beschränkungen deutlich kleinere Silvesterfeuerwerk erspart der Berliner Stadtreinigung (BSR) einige Arbeit. «Nach unserer Einschätzung gibt es deutlich weniger Silvestermüll als in den Vorjahren», sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir verzeichnen kaum flächendeckende Verschmutzungen, sondern eher punktuelle Verunreinigungen.»

Aufgrund der zu erwartenden geringeren Müllmenge gebe es dieses Jahr keinen BSR-Spezialeinsatz zur Neujahrsreinigung, so Harnisch. An Neujahr arbeitete die BSR demnach mit der normalen Feiertagsbesetzung: Seit etwa 06.00 Uhr säuberten etwa 260 Beschäftigte mit Besen und Schippe sowie 80 Fahrzeuge «dezentral und bedarfsgerecht» Straßen und Plätze - etwa halb so viele wie sonst nach Silvester.