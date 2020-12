Frank-Walter Steinmeier besucht Impfzentrum

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag eines der sechs Impfzentren der Hauptstadt besucht, die für die Corona-Massenimpfungen vorgesehen sind.

«Heute ist ein entscheidender Tag im Kampf gegen das Coronavirus», sagte Steinmeier nach seinem Rundgang durch das Impfzentrum in der Arena Treptow mit Blick auf die angekündigte Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde über die Zulassung für den ersten Impfstoff, der in der Europäischen Union eingesetzt werden soll.

