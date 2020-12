Franziska Giffey verteilt Gulasch an Bedürftige in Berlin

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat gemeinsam mit dem Entertainer Frank Zander in Kreuzberg Essen an Obdachlose und Bedürftige verteilt.

Die beiden reichten am Montag (14. Dezember 2020) aus einem Foodtruck, den Frank Zander finanziert, Wildschweingulasch, Rotkohl und Klöße. Für die Menschen gab es außerdem Geschenkebeutel mit Taschenlampen, warmen Strümpfen, Salami, Schokolade und anderen Spenden. Normalerweise veranstalten Zander und sein Sohn Marcus mit Hilfe von Hunderten Ehrenamtlichen eine Weihnachtsfeier für etwa 3000 Obdachlose und Bedürftige im Estrel-Hotel Berlin. Dabei packen auch viele Promis mit an, auch die ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey. In diesem Jahr wäre es die 26. Feier gewesen. Wegen der Pandemie fällt die Veranstaltung aus.