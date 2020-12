Emmanuelle Charpentier erhält Nobelpreis in Berlin

Keine echten Royals, keine Gala - aber ihren Nobelpreis für Chemie hat Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier trotzdem bekommen.

Die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier zeigt die Medaille zu ihrem Nobelpreis für Chemie, die sie von Schwedens Botschafter Per Thöresson (r) überreicht bekam. Am Montagabend erhielt sie dazu auch die Urkunde in der Berliner Residenz des Botschafters. Denn die traditionelle Verleihung am 10. Dezember in Stockholm findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nur online statt.

Am Montagabend überreichte ihr Schwedens Botschafter Per Thöresson Medaille und Urkunde vorab in seiner Berliner Residenz. Denn die traditionelle Verleihung der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung am 10. Dezember in Stockholm muss dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausschließlich vor dem Computer begangen werden.

Charpentier ist Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität

Charpentier, 51 Jahre alt, studierte Mikrobiologie, Biochemie und Genetik an der Pierre-und-Marie-Curie-Universität in Paris. Es folgten mehrere Forschungsstationen in den USA, in Wien und in Schweden. Von 2013 bis 2015 war sie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig tätig. Dann der Wechsel in die Bundeshauptstadt, zunächst als Direktorin des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie. Seit 2018 ist sie Gründungs- und kommissarische Direktorin der Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene in Berlin. Zudem ist sie Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität.