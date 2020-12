TTC Berlin Eastside erreicht Champions-League-Halbfinale

Die Tischtennis-Damen des TTC Berlin Eastside haben den Einzug ins Champions-League-Halbfinale geschafft. Beim Finalturnier in Linz (Österreich) gab es mit dem 3:0 im abschließenden Match der Gruppe A gegen CDCS Do Juncal (Portugal) am Samstagabend den dritten Sieg. Die Berliner holten sich damit den Gruppensieg und bestreiten am Montag das Halbfinale. Das Finale um den Champions League-Erfolg findet am Dienstag statt.

Für die Berliner Zähler beim 3:0 ohne Satzverlust gegen den krassen Außenseiter aus Portugal sorgten Nina Mittelham (3:0 gegen Andrade), Britt Eerland (3:0 gegen Garnova) und Xiaona Shan (3:0 gegen Effion).