Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Corona-Auflagen

Die Berliner Polizei will an diesem zweiten Adventswochenende in den beliebten Einkaufsstraßen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt würden abends auch Streifen in belebten Kiezen wie in Kreuzberg und Friedrichshain unterwegs sein, sagte ein Sprecher am Freitag.

© dpa

Der Sonntag (6. Dezember) ist in Berlin in dieser Woche verkaufsoffen, viele Geschäfte, Läden und Einkaufscenter haben von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. In der Hauptstadt gilt auf Wochenmärkten und vielen Einkaufstraßen eine Maskenpflicht.

Der «Tagesspiegel» hatte diese Woche auch von «Glühwein-Pulks» in Prenzlauer Berg berichtet, die das Pankower Ordnungsamt auf den Plan gerufen haben.

In Berlin sind seit vergangenem Sonntag schärfere Kontaktbeschränkungen für private Treffen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind auf maximal fünf Personen des eigenen und eines weiteren Haushalts beschränkt. Bisher gilt eine Obergrenze von zehn Personen. Kinder bis zwölf Jahren sind davon ausgenommen.