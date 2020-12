Corona: Keine Weihnachts-Lockerungen in Berlin

Zum einen verlängerten Bund und Länder den Teil-Lockdown am Mittwoch bis 10. Januar 2021. Zum anderen bekräftigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), dass es in Berlin im Unterschied zu anderen Bundesländern über Weihnachten und Silvester keine Lockerung der Kontaktbeschränkungen für private Treffen geben wird. «Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist», sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Verlängerung des Teil-Lockdowns mit der Schließung von Gaststätten , Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Er gilt seit 2. November und war in der Vorwoche bundesweit zunächst bis 20. Dezember verlängert worden, in Berlin bis zum 22. Dezember.