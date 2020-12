Müller verteidigt strengere Corona-Regeln in Berlin

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die strengeren Corona-Maßnahmen in Berlin verteidigt.

«Wir haben in Berlin - wie in anderen Bundesländern auch - so hohe Zahlen und eine so hohe Auslastung der Intensivbetten, dass wir vorsichtiger sein müssen als andere», sagte Müller am Dienstagabend (1. Dezember 2020) im RBB-Bürgertalk «Wir müssen reden».