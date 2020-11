Kalayci: «Hoffnungsschimmer» und Herausforderungen

Bei der Entwicklung der Corona-Neuinfektionen in Berlin sieht Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci einen «Hoffnungsschimmer», aber auch noch Herausforderungen. Zuletzt sei eine Stagnation bei den wöchentlich erfassten Fällen zu sehen gewesen, sagte die SPD-Politikerin am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Dynamik sei gedämpft. Allerdings lägen die Neuinfektionen - mehr als 7600 pro Woche - immer noch auf viel zu hohem Niveau. Das erschwere es, die Infektionsketten zu unterbrechen.

Um wieder in eine beherrschbare Situation zu kommen, müssten die Zahlen deutlich sinken: Als rote Linie an Neuinfektionen pro Woche und pro 100 000 Einwohner habe sich Berlin eine Marke von 30 gesetzt, was rund 1130 Fällen pro Woche entspreche, so Kalayci.