Corona-Ampel leuchtet fast zweifach Rot: 1630 neue Fälle

Noch zeigt die Berliner Corona-Ampel nur einmal Rot. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt mit 24,7 allerdings nur noch haarscharf unter dem kritischen Schwellenwert von 25 Prozent, wie aus dem aktuellen Corona-Lagebericht des Berliner Senats vom Mittwoch hervorgeht. Ist er erreicht, würde die Ampel zweifach Rot anzeigen. Insgesamt wurden am Mittwoch berlinweit 302 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, das waren 7 mehr als am Tag davor.

Eindeutig Rot zeigt die Corona-Ampel bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz: So wurden in den vergangenen sieben Tagen 218,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner gemeldet. Am Dienstag waren es noch 223,4. Als kritische Marke gelten hier 50 Neuinfektionen - Berlin liegt damit immer noch weit darüber.