Nachwuchspreis First Steps zieht in den Frühsommer

Der Filmnachwuchspreis First Steps verlegt seinen Termin wegen der Corona-Pandemie auf den 21. Juni 2021 und damit in den Frühsommer. Normalerweise geht der Preis für Abschlussfilme von Filmschulen im September über die Bühne. «Diese Verschiebung schafft Freiraum, um die Anzahl der Einreichungen auf die kommenden zwei Jahre ausgeglichen zu verteilen», erklärten die Veranstalter am Montag. Ein Hintergrund sind die verschobenen Produktionszeiten der Abschlussprojekte an den Hochschulen.

© dpa

Die First Steps Awards sind mit insgesamt 115 000 Euro dotiert. Sie gehen auf eine Initiative der Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann zurück. Wie 2020 soll auch kommendes Jahr das Berliner Kulturgelände Holzmarkt Schauplatz der Verleihung werden.

