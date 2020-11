Geflügelpest jetzt auch in Berlin nachgewiesen

Nach mehreren Bundesländern hat die Geflügelpest auch Berlin erreicht. Der Erreger wurde bei einer Wildgans in Lichterfelde nachgewiesen, wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Samstag mitteilte. Das tote Tier war auf der Kommandantenstraße gefunden worden.

Die Geflügelpest tritt seit Ende Oktober verstärkt in Deutschland auf. Fälle gab es in Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Bayern.

Anders als bei der Vogelgrippe sei bei der Geflügelgrippe noch keine Übertragung auf den Menschen festgestellt worden, erklärte die Verwaltung. Es bedrohe jedoch Hausgeflügel und Vögel in zoologischen Einrichtungen.

© Berliner Zeitung

Wie schnell gerät man heute in die rechte Ecke? In Kleinmachnow berichtet eine Zeitung von einem Eklat, der keiner war. Oder doch? Wie aus einem Tweet ein Politikum wird. Lesen Sie heute in der Berliner Zeitung die große Reportage. mehr