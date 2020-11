Mehr als 1000 Mitarbeiter für Impfzentren nötig

Für die geplanten Berliner Corona-Impfzentren werden nun Helfer gesucht. «Wir brauchen weit über 1000 Leute zum Betrieb der sechs Impfzentren», sagte Projektleiter Albrecht Broemme dem Radiosender «rbb 88.8». Dazu zählten Ärzte, Sanitäter und Betreuer für ältere Menschen. «Es ist ein Bündel von Feuerwehr, Rettungsdienst, Rotes Kreuz, Hilfsorganisationen, DLRG, THW. Da ist für jeden genug Arbeit.»

Bei Massenimpfungen in sechs großen Zentren sollen täglich bis zu 20 000 Dosen verabreicht werden. Diese Zentren entstehen bis Mitte Dezember in der Messehalle 11, in den ehemaligen Flughäfen Tegel (Terminal C) und Tempelhof (Hangar 4) sowie im Erika-Heß-Eisstadion in Mitte, im Velodrom in Pankow und in der Arena in Treptow-Köpenick.