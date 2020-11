Mehr als 1700 Corona-Neuinfektionen in Berlin: 19 Todesfälle

Zum Ende der dritten Woche des Teil-Lockdowns ist in Berlin bei den Corona-Neuinfektionen einer der höchsten Werte seit Pandemiebeginn gemeldet worden. 1703 zusätzliche Fälle wurden laut dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag erfasst, insgesamt sind es nun mehr als 55 000. Davon gelten 33 850 als genesen.

Die Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektionen stieg innerhalb eines Tages erneut deutlich: um 19 auf nun 441 insgesamt. Weiter deutlich über den angestrebten Werten liegt Berlin auch bei den Fallzahlen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen: 225,7. Bei diesem Indikator steht die Corona-Ampel weiter auf Rot.

Die Zahl der vorgenommenen Corona-Tests war in der vergangenen Woche mit rund 70 000 niedriger als in den beiden Wochen zuvor (mit je rund 78 000). Der Anteil positiver Tests stieg weiter an: auf knapp zehn Prozent. Wegen überlasteter Labore hatte das Robert Koch-Institut (RKI) Ärzten kürzlich empfohlen, insbesondere Patienten mit bestimmten Symptomen zu testen, aber nicht bei jedem Fall von Erkältungsanzeichen.